الحكم على عضو بداعش بالسجن 10 سنوات في ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بسجن عضو في تنظيم الدولة الإسلامية 10 سنوات بتهم تتعلق بجرائم حرب وقتل في سوريا، منها الاعتداء بالضرب على سجين توفي لاحقا في الحجز.

وقالت محكمة دوسلدورف في بيان بعد صدور الحكم إن الرجل، الذي لم تكشف عن اسمه، سافر إلى سوريا من ألمانيا وانضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مارس آذار 2014.

وأصبح حارسا بأحد السجون وأوعز إليه وثلاثة رجال آخرين بمعاقبة سجين.

وضرب المدعى عليه الرجل الذي كان مقيدا بالأصفاد ومعلقا من السقف ويداه مقيدتان خلف ظهره ليموت بعدها يومين.

وحكمت محكمة ألمانية العام الماضي على عضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.