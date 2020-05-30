الحكومة الأفغانية مستعدة لمفاوضات سلام “غير مسبوقة” مع طالبان

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أعلن مسؤول التفاوض مع حركة طالبان عبدالله عبدالله، السبت، أن فريق الحكومة الأفغانية مستعد لبدء مفاوضات السلام غير المسبوقة مع طالبان في أي وقت.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي إن ”إعلان طالبان وقفا لإطلاق النار وخفض العنف وتبادل السجناء مهدت الأرضية لبداية جيدة للحوار الهادف إلى تحديد مستقبل أفغانستان.

لكن عبدالله الذي يترأس مجلسا مكلفا بالتفاوض شكلته كابول، أوضح أنه ينبغي الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار خلال المفاوضات.

ولم تمدد طالبان وقفا للنار استمر ثلاثة أيام خلال عيد الفطر وانتهى الثلاثاء، واستأنفت مذاك هجماتها الدامية على القوات الأفغانية لكن بدرجة أقل.

وردت كابول على إعلان طالبان الهدنة عبر الإفراج عن 900 من سجناء طالبان، واشترطت مبادلة خمسة آلاف سجين من سجنائها بألف عنصر من القوات الأفغانية قبل البدء بحوار مع الحكومة كان مقررا في العاشر من آذار/مارس لكنه أرجىء.

وحل عبدالله ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2019 وتخللتها اتهامات بالتزوير وأعلن المسؤول الأفغاني فوزه فيها.

وكلف بترؤس فريق التفاوض مع طالبان في إطار اتفاق يهدف إلى حل خلافه مع خصمه الرئيس الأفغاني أشرف غني، واعتبر ماتين بك العضو في فريق التفاوض الحكومي أن تولي عبدالله هذه المهمة يشكل خطوة إلى الأمام.

وقال: ”اتهمنا بأننا لسنا موحدين، وصرنا كذلك اليوم“، موضحا أن ”الفريق المفاوض يلتقي كل أسبوع“، مضيفا أنه ”بسبب الأحداث الأخيرة، نتوقع أن تبدأ العملية خلال شهر حزيران/يونيو“.

وانطلاق هذه المفاوضات هو أحد الشروط التي تضمنها الاتفاق الذي وقع نهاية شباط/فبراير بين طالبان وواشنطن بهدف انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا.