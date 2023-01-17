الحكومة الألمانية تعين بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع

عيَنت الحكومة الألمانية بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع الثلاثاء، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على برلين من الحلفاء الغربيين للسماح لأوكرانيا باستخدام دبابات ألمانية الصنع في الحرب مع روسيا.

واستقالت كريستينه لامبريشت من منصب وزيرة الدفاع أمس الاثنين 16\1\2023 في أعقاب عدة عثرات، قبل مؤتمر الجمعة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين حول الخطط الغربية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وألمانيا حذرة حتى الآن بخصوص الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد الثقيلة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من أن تعتبر هذه الخطوة تصعيدا للحرب، وتحتاج دول أخرى لديها مثل هذه الدبابات أيضا موافقة برلين قبل نقلها إلى دولة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان “هناك قرارات مهمة يتعين اتخاذها في المدى القريب، لا سيما المسألة الملحة المتعلقة بكيفية استمرارنا في دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس”.

وأضاف “ألمانيا تتحمل مسؤولية هنا ولديها مهام رئيسية يتعين إنجازها”.

ومن المتوقع أن يستضيف وزير الدفاع الجديد نظيره الأمريكي لويد أوستن في برلين الخميس.

وكان بيستوريوس “62 عاما”، الذي أكمل خدمته العسكرية في أوائل الثمانينيات، يشغل منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى منذ عام 2013، وعمل مع القوات المسلحة بموجب منصبه.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس وزير الدفاع الجديد بأنه صديق وسياسي جيد.