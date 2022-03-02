الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
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الحكومة الأوكرانية تعترف بالعنصرية الحاصلة على حدودها

منذ 22 دقيقة
عمليات النزوح من أوكرانيا تتواصل

عمليات النزوح من أوكرانيا تتواصل

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بعد تصريحات العديد من الأجانب المقيمين في اوكرانيا حول المصاعب والعنصرية التي واجهتم على الحدود، وإدانة الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري محمد بخاري معاملة الأفارقة الفارين من أوكرانيا في أعقاب تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي حول منع حرس الحدود لهم من المغادرة، كما أفاد أفارقة بأنهم منعوا من ركوب القطارات المتجهة إلى الحدود، وقال الاتحاد الأفريقي إن “التقارير التي تفيد بأن الأفارقة ينفردون بمعاملة مختلفة غير مقبولة ستكون عنصرية بشكل صادم وتنتهك القانون الدولي”.

وبعد نفي السلطات الأوكرانية لهذه التصريحات، عاود وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في تغريدة عبر “تويتر”حيث صرح ” إن الهجوم الروسي أثر على الأوكرانيين وغيرهم ممن لا يحملون الجنسية الأوكرانية بشكل مدمر.
وأضاف أن الأفارقة الذين يريدون الإجلاء هم أصدقاؤنا وبحاجة للحصول على فرص متساوية في الوصول إلى بلادهم بشكل آمن، وشدد على أن حكومة بلاده لا تدخر جهد من أجل حل المشكلة.

وأظهرت شهادات وتقارير في الأيام الأخيرة تعرض الكثير من الأجانب المقيمين على أراضي أوكرانيا، واجهوا معاملة عنصرية خلال فرارهم، مثل غيرهم، من جحيم الحرب.

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