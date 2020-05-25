الحكومة الإسبانية تبدأ بتخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا

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بدأت الحكومة الإسبانية بتخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو اليوم الإثنين، أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل. وتقوم الحكومة الآن بتخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة كورونا.

ووفقا للوزير فإن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد.

وقال رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية “أوندا ثيرو”، “من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في تموز”.

وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.