الحكومة الإسرائيلية تستعد لإقرار ميزانية الحرب

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الأحد 7-1-2024) إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.

وأضاف سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات دولة إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع”.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.

ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في ديسمبر كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي أشعلت فتيل الحرب.

وذكر المتحدث باسم سموتريتش أن من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيقل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير شباط.