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الحكومة الإسرائيلية تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2025 7:40 مساءً
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار. رويترز

رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار. رويترز

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي،رونين بار ، بعدما كانت المحكمة العليا قد علّقت القرار في موازاة احتجاجات في الشارع، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا: “قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 آذار/مارس 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان بار قد أعلن، الاثنين، أنه سيغادر منصبه في 15يونيو/حزيران.

وأتى قراره، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وقال بار في بيان “بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 يونيو 2025”.

وفي وقت سابق الاثنين، قدم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا في إسرائيل.

وقال بار إن محاولة نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.

وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.

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