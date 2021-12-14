الحكومة الإيرانية تحدد موقفها من المفاوضات النووية وكيفية التوصل إلى "اتفاق سريع"

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن “هدفها من التفاوض هو رفع العقوبات غير الشرعية والظالمة، وإلغائها الفوري والحقيقي”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: “الغرب فرض هذه العقوبات غير القانونية ويجب أن يكون لديه إرادة جادة لرفعها”، لافتا إلى أنه “إذا وجدت لدى الغرب هذه الإرادة، فإن التوصل إلى اتفاق جيد في المتناول”.

وأضاف جهرمي: “الحكومة عازمة وجادة لإلغاء العقوبات بصورة فاعلة”، معتبرا أن “من فرض العقوبات، سوف يبذل قصارى جهده لاستمرارها ومضاعفتها”.

وأكمل: “الغرب غير مهتم بنقل رواية صحيحة عن المفاوضات، ورأينا رد فعل كبير المفاوضين الروسي الذي احتج على تحويل وجهة نظره”، مؤكدا أن “الحكومة الإيرانية تروي ما يجري في المفاوضات بصورة صحيحة”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: “إن كان الطرف الاخر جادا، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع”، مشددا على أن “ما تريده إيران هو الغاء العقوبات بصورة فاعلة، وأن إيران مصممة وجادة للتوصل إلى اتفاق سريع”.

واستطرد جهرمي: “هدف إيران هو رفع العقوبات بشكل فعال، وإذا كان لدى الطرف الآخر إرادة جادة في هذا الصدد، فسيتم التوصل إلى الاتفاق سريعا”، مضيفا: “لم نخرج من الاتفاق، وجميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاقات السابقة”.