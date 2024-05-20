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الحكومة الإيرانية تطمئن المواطنين بعد وفاة "رئيسي" ووزير الخارجية

منذ 3 ساعات
الحكومة الإيرانية

الحكومة الإيرانية

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أكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة البلاد ستستمر دون مشكلة، وذلك قبل أن يمض ساعات على الإعلان رسميا عن مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية بمنطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد.

كما شدد في بيان اليوم الإثنين على أن وفاة رئيسي لن تسبب “أي اضطراب” في عملها، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

أتى ذلك، بعدما عقد الحكومة اجتماعا عاجلا عقب إعلان مقتل رئيس البلاد ووزير خارجيته ومرافقيهما رسميا في تحطم الهليكوبتر .

وكان على متن الطائرة التي تحطمت أمس الأحد أيضا محمد علي آل هاشم إمام جمعة تبريز ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وسيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصرا من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي إضافة إلى الطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

 

    المصدر :
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