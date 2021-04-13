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الحكومة الإيرانية: رد طهران سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء على نطنز

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 11:21 صباحًا
ايران

علم ايران

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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن “رد طهران على من نفذ اعتداء منشأة نطنز النووية، سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء”.

وقال علي ربيعي: “هناك العديد من القرائن على تورط الكيان الصهيوني بهجوم نطنز ورد إيران سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء”، مشيرا إلى أن “طهران سترد على حادثة نطنز في الوقت المناسب”.

وأضاف ربيعي: “الهجوم على منشأة نطنز لم يأت من خارجها وتم تحديد هوية الشخص الخائن لبلاده”، لافتا إلى أن “حادثة نطنز هجوم إرهابي وتخريبي وألحق ضررا بالمنشأة”.

وأكمل محذرا: “نحتفظ بحقنا في الرد على منفذي الهجوم على منشأة نطنز ومن يقف وراءهم”، موضحا أن “الهدف من هجوم نطنز كان تعطيل أجهزة الطرد المركزي في المنشأة”، وذلك بحسب RT

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