الحكومة الاثيوبية تدعو اللاجئين في السودان للعودة إلى تيغراي

اكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونين استعداد حكومة بلاده تسهيل عودة اللاجئين في السودان الى اقليم تغراي وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد مكونين التزام إثيوبيا بدعم السودان في هذه الفترة الانتقالية والعمل في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منبها إلى أن التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتعطيل الأنشطة اليومية للشعبين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الوفد الإثيوبي برئاسة نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.

وتأتي زيارة الوفد الإثيوبي ضمن ترتيبات استئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، وذلك بحسب RT.