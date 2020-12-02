الحكومة الايرانية تؤكد: التعرف على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

بعد مرور ايام على اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقال ربيعي إن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة “تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن “إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة”.

واتهم زادة إسرائيل، باغتيال فخري زادة، مؤكدا أن “هناك قرائن وأدلة على ذلك”.

وكانت قناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة باللغة الإنكليزية اعلنت إن السلاح الذي استخدم في مقتل كبير علماء الذرة الإيرانيين، الأسبوع الماضي “صُنع في إسرائيل”.

ونقلت القناة عن مصدر لم يذكر اسمه الاثنين قوله إن “السلاح الذي تم جمعه من موقع حادث اغتيال محسن فخري زادة “يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية”.

وقال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، إن أجهزة المخابرات كان لديها معلومات حول مؤامرة قتل كبير علماء الذرة الإيرانيين في وقت مبكر – بما في ذلك الموقع – لكنها فشلت في إيقافها بسبب استخدام أساليب مبتكرة.

وخلال مراسم دفن فخري زاده، قال شمخاني “أريد أن أقول إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلقت معلومات تفيد بأنه كان هدفا”.