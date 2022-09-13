الحكومة التشيكية توافق على وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز

قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن حكومته وافقت على وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز لحماية الأسر من الزيادات الحادة في الأسواق.

وأضاف أن الأسعار للأسر سيجري وضع سقف لها عند ستة كرونات (0.2476 دولار) للكيلووات/ساعة من الكهرباء وثلاثة كرونات للغاز.

وقال إنه سيعلن، الأربعاء، عن حل للتعامل مع الأسعار المرتفعة للصناعة.

وتعمل الدول الأوروبية في الوقت الحالي على إيجاد حلول للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة، الناتجة عن نقص إمدادات الغاز، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن بين المقترحات التي تعمل عليها الدول الأوروبية، وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وبحث إمكانية الشراء الجماعي، للحصول على أسعار أقل، لكن هذه المقترحات لم تلق بعد إجماع من دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، بحيث لا تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، وذلك من أول أكتوبر المقبل.