الحكومة العراقية تدعو لاجتماع لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أن وزارة النفط دعت اليوم الجمعة إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات جادة لإظهار حسن النية في المفاوضات لضمان استئناف الصادرات، مشيرة إلى أن المطالب غير الواقعية الخارجة عن الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي وقت سابق قال مصدران مطلعان لرويترز إن محادثات استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي تواجه عقبات بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود.

ولم تثمر المفاوضات، التي بدأت في أواخر فبراير/ شباط، حتى الآن عن إنهاء خلاف مستمر منذ عامين تقريباً أوقف تدفق الخام من كردستان العراق شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الشحنات، وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلا سيواجه عقوبات.

وقال المصدران إن وزارة النفط أرسلت خطاباً إلى السلطات الكردية يوم الخميس الماضي تطلب فيه تعيين مستشار مستقل لتقييم تكلفة الإنتاج والنقل من كل حقل لتحديد الأسعار.

ونظراً لاستمرار مفاوضات بغداد مع شركات نفط عالمية بشأن نطاق العمل الذي ستتولى الجهة الاستشارية تنفيذه، ذكر المصدران أن ذلك أثار الشكوك بشأن التزام بغداد بالوفاء بالعقود القائمة بين الشركات وإقليم كردستان العراق.

وقال أحد المصدرين “لم يتم الاتفاق على منهج لذلك حتى الآن، وبالتالي فإن مبعث الخوف هو أن الشركات لن تعرف في مرحلة ما المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل إنتاجها، لأن الشركة الاستشارية قد تغير توقعات الدفع بالكامل”.

وأعلنت رابطة صناعة النفط بكردستان “أبيكيور”‭‭‭‭ ‬‬‬‬وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية عاملة في كردستان العراق، في بيان شاركته مع رويترز أنها لن تستأنف الصادرات حتى تلتزم بغداد التزاماً راسخاً بالوفاء بالعقود القائمة وتقديم ضمانات سداد مقابل صادرات سابقة ومستقبلية.

وترغب واشنطن في استئناف تدفق النفط عبر تركيا لأسباب منها تعزيز المعروض العالمي، وبالتالي المساعدة في خفض الأسعار. وفي الوقت نفسه، ترغب الإدارة الأميركية في وقف العلاقات المالية بين العراق وجارته إيران في إطار ضغوطها على طهران بسبب صادراتها النفطية وبرنامجها النووي.

والعراق حليف مهم للولايات المتحدة وإيران، وله دور حيوي في مساعدة طهران في دعم اقتصادها في ظل العقوبات الدولية.

وقالت مصادر لرويترز إن بغداد تخشى أن تقع في مرمى سياسة الرئيس الأميركي في الضغط على طهران.