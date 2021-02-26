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الحكومة الفرنسية تتجه لفرض إغلاق تام في باريس لمدة 3 أسابيع

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 8:01 صباحًا
فرنسا كورونا

فرنسا كورونا

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الحكومة ستدرس اقتراحا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار كوفيد -19.

وقال أتال لراديو “فرانس إنتر” اليوم الجمعة إنه “من الواضح أن هذا سيجري دراسته”، رغم أنه أضاف أن لديه بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا الإغلاق القصير سيكون له تأثير أم لا.

وكان نائب عمدة باريس قال أمس الخميس إن باريس ستقدم خطة إغلاق مدتها ثلاثة أسابيع إلى الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قال في وقت سابق إن فرنسا ستفرض إجراءات من بينها إغلاق أبواب نهاية الأسبوع في باريس و19 منطقة أخرى اعتبارا من بداية مارس إذا ساءت اتجاهات كوفيد -19.

وعززت الحكومة الفرنسية في المدارس الابتدائية والثانويات إجراءات الوقاية للحد من انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا. ووصلت الإجراءات في بعض الأحيان إلى حد غلق بعض هذه المدارس. فهل هذا يعني أن وباء كوفيد-19 يشكل خطرا كبيرا على الأطفال؟ فرانس24 تقيم الوضع.

أثار الانتشار السريع والخطير للسلالات المتحورة من فيروس كورونا، سواء كانت السلاسة البريطانية والبرازيلية أو تلك التي ظهرت في جنوب أفريقيا، مخاوف عدة لدى السلطات الفرنسية ما دفع هذه الأخيرة إلى تعزيز وتكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذه السلالات خاصة لدى الأطفال.

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