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الحكومة المصرية: استعدوا لـ"تقلبات جوية محتملة"

30 - سبتمبر - 2021

العاصمة المصرية

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وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين بضرورة توافر الإمكانات اللازمة، لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، وذلك خلال اجتماع لمجلس المحافظين.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء الخطوات التي تتم استعدادا لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة.

وشدد مدبولي، على ضرورة أن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

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