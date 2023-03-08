الحكومة اليابانية: البلاد أحرزت تقدما فيما يتعلق بتحسين ظروف عمل المرأة

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الأربعاء إن البلاد أحرزت تقدما فيما يتعلق بتحسين ظروف عمل المرأة في اليابان، لكن يجب بذل المزيد.

احتلت اليابان المرتبة 116 من بين 146 دولة من حيث المساواة بين الجنسين في التقرير العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، وتتعثر الجهود الرامية لتعزيز دور المرأة في الإدارة والحكومة. ولا توجد سوى وزيرتين من بين 20 عضوا في حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وغالبا ما تجد النساء صعوبة في تحقيق التوازن خاصة بين العمل والمهام المنزلية، التي لا يزال ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولية المرأة، مما يدفع الكثيرات للعمل بعقود “مؤقتة” غير مستقرة ومنخفضة الأجر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري “وضع النساء اللاتي يسعين لتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة ومكان العمل صعب للغاية في بلدنا”.

وقال ماتسونو “ارتفعت معدلات وظائف النساء بناء على إجراءات اتخذناها. لكن من الصحيح أيضا أن كثيرات منهن تتحولن إلى العمل المؤقت عندما تلدن، ولا تزال الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر في منتصف الطريق”، مضيفا أنه يدرك أن هناك الكثير للقيام به من أجل تغيير السلوكيات الاجتماعية تجاه النوع.

ووفقا لاستطلاع نشر في صحيفة سانكي شيمبون اليومية، قال 65 بالمئة من النساء إنهن تضعن أولوية أقل للوقت المحدد لأنفسهن للوفاء بمتطلبات كل من المنزل والعمل، مقارنة بنسبة 42 بالمئة من الرجال.

وتقوم النساء بأعمال الطهي بنسبة 80 بالمئة مقارنة بنسبة ثمانية بالمئة من الرجال، وكان للمهام المنزلية الأخرى نسب مماثلة. أما الوظيفة الوحيدة التي يقوم بها الرجال أكثر من النساء فهي إخراج القمامة بنسبة 49 بالمئة للرجال مقابل 43 بالمئة للنساء.