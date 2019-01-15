الحكومة اليمنية: شهر مر على اتفاق السويد دون تحقيق شيء

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قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن شيئاً لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، ولم تنسحب ميليشيات الحوثي من الموانئ ومن أي مكان، ولم يتم التوافق على إجراءات بناء الثقة.

وكشف اليماني أن البعثات اليمنية والسعودية والإماراتية ستبعث تقريرا مفصلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين.

وقال اليماني إن الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم، وهناك أكثر من 75 اتفاقاً منذ الحروب الست معهم، مشيراً إلى أن اليمن اليوم تحت الإشراف الدولي، وهناك تفويض أممي من القرار 2451، واصفاً مهمة رئيس بعثة المراقبين الجنرال كاميرت بالصعبة، لأنه يتعامل مع عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق.

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يأتي ذلك فيما اتفق الجانبان السعودي والأميركي على خفض التصعيد في اليمن بهدف إعطاء المبعوث الدولي فرصة لإيجاد حل للأزمة.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وخلال زيارته للمنطقة، أخبر الصحافيين أن الميليشيات الحوثية لا تحترم بنود اتفاق السويد، فيما شددت السفارة الأميركية في الرياض في بيان لها على أهمية استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقية السويد، مؤكدة أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي مارتن غريفثس في 19 من الشهر الجاري، لقاء في عمان للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في محاولة لكسر الجمود وانعدام الثقة بين الجانبين.

 

المصدر: – قناة العربية

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