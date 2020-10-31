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الحكومة اليمنية: إيران فرضت حاكما عسكريا لصنعاء بصلاحيات مطلقة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 12:17 مساءً
سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو

سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو

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قالت الحكومة اليمنية الشرعية ، الجمعة، أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة ، وذلك على خلفية ظهور سفير إيران في فعالية لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

قال وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، إن ظهور ”السفير“ الإيراني، حسن إيرلو، ”الضابط في فيلق القدس الإرهابي، في فعالية ميليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء“، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.

وأشار الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال، في تغريدات على تويتر، إلى أن محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين ”لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الأرض ولن يكتب لها النجاح، فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الإيراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل أشكال الوجود والوصاية الإيرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني“.

وقال إن النظام الإيراني تمادى ”في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني، نتيجة لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي“.

وأعلنت طهران، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، وصول سفيرها الجديد إلى صنعاء، بصلاحيات مطلقة، دون إيضاح لموعد وصوله أو الطريقة التي وصل بها، على الرغم من إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الركاب.

وظهر إيرلو، الخميس، في فعالية أقامتها ميليشيات الحوثيين، بالمولد النبوي، في العاصمة اليمنية صنعاء، في مقطع فيديو، بين المشاركين في الفعالية، وسط حراسات أمنية مشددة.

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