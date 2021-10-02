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الحل الوحيد أمام إسرائيل للهدوء في قطاع غزة

منذ 15 ساعة
حدود غزة

حدود غزة

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قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” تامير هيمان، إن إمكانية احتلال قطاع غزة هو قرار سياسي، وإن فرض الحكم العسكري في القطاع لمدة خمس أو ست سنوات هو أمر غير مجدي.

وأضاف هيمان في مقابلة مع موقع “والا” العبري، إن الحل هو توجيه ضربات محسوبة في ظل عدم وجود خيارات أخرى أو فترات هدوء طويلة.

وأشار إلى أنه “كلما كانت فترات الهدوء أطول، يزدهر الاستيطان في غلاف غزة، وعمليا هذا في صلب مفهوم انتصار الصهيونية الذي وضعه بن غوريون، حين قال إنهم لن يقبلوا بنا أبدا في الشرق الأوسط، وكلما كانت فترات الهدوء أطول، إسرائيل تنتصر، تنتصر في التكنولوجيا والزراعة والاقتصاد.

وحول عقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة في قطاع غزة، قال هيمان “أعتقد أنه من الصواب حقاـ نحن نسعى جاهدين من أجل صفقة تعيد الأسرى والمفقودين”.

وأوضح “في هذا الصدد فإن شعبة الاستخبارات تساعد في جلب المعلومات الاستخباراتية التي تسمح لها بمحاولة البحث عن الفرص حتى تكون الصفقة معقولة”.

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