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الحوثيون: أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية حساسة

منذ 3 دقائق
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف: أطلقت قواتنا المسلحة.. دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش “إيلات”.

وأفاد بأن الإطلاق جاء “بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف”.

وشدد سريع على أن الجماعة “لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان”.

    المصدر :
  • رويترز

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