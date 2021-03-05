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الحوثيون يستهدفون مستشفى في تعز ... وسقوط قتلى بصفوف الميليشيات في الحديدة

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 9:44 مساءً
تعز - أرشيفية

تعز - أرشيفية

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أفادت مصادر محلية في اليمن عن سقوط قذائف هاون مدفعية أطلقتها ميليشيات ‎الحوثيين على مستشفى الثورة العام في محافظة تعز، مساء اليوم الجمعة، فيما أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي عن استهداف تحركات لحشود حوثية في محافظة الحديدة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات.

وقالت المصادر إن الحوثيين استهدفوا قسم العمليات داخل مستشفى الثورة بقذائف هاون ومضاد طيران، نتج عن ذلك إصابة عدد من المرضى والعاملين، ومنهم أحد أفراد حراسة المستشفى.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني في تعز، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة للحوثيين في جبهة مقبنة غرب تعز، وسط استمرار المواجهات وتقدم جديد للقوات الشرعية على جبهات اشتعلت مؤخرًا غرب المحافظة.

وفي الساحل الغربي لليمن، أعلنت القوات المشتركة استهداف تحركات، وحشود عسكرية حوثية، في مناطق التماس في أطراف المحافظة، وتحديدًا في شارع صنعاء وشرق مدينة الصالح وفي قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأضافت أن عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية سقطوا إثر تلك الضربات التي قالت إنها كانت محكمة، وأوقفت المحاولات الحوثية لترتيب صفوفها، وتعزيز قواتها في الحديدة، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثيين قصف مناطق سكنية في قرى حيس، والدريهمي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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