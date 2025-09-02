الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في شمال البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر بطائرتين مسيرتين وصاروخ لصلتها بإسرائيل.

ولم تذكر الجماعة توقيت الهجوم. ولم يصدر بعد تأكيد للهجوم من مصادر بحرية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين “نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحرِ الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر”.

واستهدف الحوثيون يوم الأحد ناقلة النفط الإسرائيلية (سكارليت راي) قرب مدينة ينبع الساحلية السعودية على البحر الأحمر، في هجوم نادر قبالة سواحل المملكة.

وقتلت إسرائيل يوم الخميس الماضي رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي يديرها الحوثيون وعددا من الوزراء الآخرين في غارة على العاصمة صنعاء، وهو أول هجوم من نوعه يودي بحياة مسؤولين كبار.

ويشن الحوثيون منذ 2023 هجمات عديدة على سفن في البحر الأحمر، يرون أنها مرتبطة بإسرائيل، فيما يصفونه بحملة دعم للفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.