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الحوثيون يقتحمون السفارة الأميركية في صنعاء وينهبونها

منذ 54 دقيقة

حوثيون أمنام مبنى السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية)

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اقتحمت ميليشيا الحوثي مبنى السفارة الأميركية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأفاد موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

وقال مصدر مقرب من عائلات المختطفين إن عناصر الميليشيا داهموا الجمعة الماضية منزل عبدالمعين عزان (وهو موظف سابق في السفارة وكان يشغل وظيفة منسق مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MBI في صنعاء) بينما كان في جلسة مع أصدقائه واختطفوه مع زميليه جميل إسماعيل المسؤول الاقتصادي في السفارة، وهشام الوزير وهو موظف في الوكالة الأميركية للتنمية التي تعتبر الذراع التنموية لوزارة الخارجية الأميركية، واقتادوا الثلاثة إلى مكان غير معلوم.

    المصدر :
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