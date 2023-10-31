الحوثيين: اطلاق "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل

قالت جماعة الحوثيين في اليمن الثلاثاء إنها أطلقت “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة المدعومة من إيران يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة “نصرة لإخواننا في فلسطين… ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية”.

وفي آخر التطورات أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن “قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون إشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي القطاع، ودمروا عددًا من آلياتها في كمائن وهجمات بمحاور مختلفة.