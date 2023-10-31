الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحوثيين: اطلاق "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل

منذ 17 دقيقة
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي

A A A
طباعة المقال

قالت جماعة الحوثيين في اليمن الثلاثاء إنها أطلقت “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة المدعومة من إيران يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة “نصرة لإخواننا في فلسطين… ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية”.

وفي آخر التطورات أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن “قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون إشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي القطاع، ودمروا عددًا من آلياتها في كمائن وهجمات بمحاور مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال غزة- تعبيرية
طوفان الأقصى
أونروا: أكثر من نصف شهداء غزة "أطفال ونساء"
منظومة آرو-3
للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن استخدام سلاح جديد
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
طوفان الأقصى
أدرعي يعلن بدء الهجوم البري الكامل على غزة

الأكثر قراءة

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
من القصف على غزة
طوفان الأقصى
بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
جنرال "إسرائيلي": سنحتاج لـ 10 جنود مقابل كل مقاتل من القسام عند الاجتياح البري