الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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الحوثيّون يستهدفون ناقلة نرويجية متّجهة إلى "إسرائيل".. ومالكها يكشف "مصيرها"!

منذ 24 ثانية
عناصر من جماعة الحوثي على متن سفينة بريطانية (أرشيفية - رويترز)

عناصر من جماعة الحوثي على متن سفينة بريطانية (أرشيفية - رويترز)

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بعد استهدافها بصاروخ كروز أطلق من قبل الحوثيين في اليمن، كشف مالك الناقلة “ستريندا” جديدًا عنها.

فقد أعلنت شركة “موينكل كيميكال تانكرز” المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ في باب المندب في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، لوكالة رويترز إن طاقم “ستريندا” المؤلف من 22 شخصًا من الهند، مؤكدًا أن أحدًا منهم لم يصب بأذى.

بالتزامن، أعلنت جماعة الحوثي في بيان مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلة النفط النرويجية، لافتة في بيان إلى أنها كانت متجهة إلى “إسرائيل”.

أتى ذلك، بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن هجومًا بصاروخ كروز مضاد للسفن، أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، استهدف ناقلة أثناء مرورها من مضيق باب المندب.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الناقلة أبلغت عن حدوث أضرار ونشوب حريق على متنها من دون وقوع إصابات.

كما أوضحت أنه لم تكن هناك سفن أميركية قريبة وقت الهجوم، لكن المدمرة مايسون استجابت لنداء استغاثة من الناقلة وقدمت لها العون.

ووقع هذا الهجوم بعدما هدد الحوثيون مجددًا يوم السبت الماضي، بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، منبهين جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع المواني الإسرائيلية، تضامنًا مع غزة.

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