الحوثيّون يستهدفون ناقلة نرويجية متّجهة إلى "إسرائيل".. ومالكها يكشف "مصيرها"!

بعد استهدافها بصاروخ كروز أطلق من قبل الحوثيين في اليمن، كشف مالك الناقلة “ستريندا” جديدًا عنها.

فقد أعلنت شركة “موينكل كيميكال تانكرز” المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ في باب المندب في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، لوكالة رويترز إن طاقم “ستريندا” المؤلف من 22 شخصًا من الهند، مؤكدًا أن أحدًا منهم لم يصب بأذى.

بالتزامن، أعلنت جماعة الحوثي في بيان مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلة النفط النرويجية، لافتة في بيان إلى أنها كانت متجهة إلى “إسرائيل”.

أتى ذلك، بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن هجومًا بصاروخ كروز مضاد للسفن، أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، استهدف ناقلة أثناء مرورها من مضيق باب المندب.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الناقلة أبلغت عن حدوث أضرار ونشوب حريق على متنها من دون وقوع إصابات.

CENTCOM Statement on missile attack in the Bab-el-Mandeb

At around 4 p.m. EST on December 11, the Motor Tanker STRINDA was attacked by what is assessed to have been an Anti-Ship Cruise Missile (ASCM) launched from a Houthi controlled area of Yemen while passing through the… pic.twitter.com/OJDoubAU2D

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 12, 2023