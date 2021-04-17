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الحوثي يعمق معاناة اليمنيين ويفرض قيوداً على عمل المنظمات الإغاثية

17 - أبريل - 2021
الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لتنفيذ "ستوكهوم"

الحوثي يقيد عمل المنظمات الاغاثية

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أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عن فرض جملة من القيود على عمل المنظمات الإغاثية المنتشرة في مناطق سيطرتها، لا سيما في مدينتي حجة والحديدة، حيث شملت قيود الحوثيين، التضييق على منح تصاريح الدخول والتنقل.

من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أنها تلقت 369 بلاغاً عن حوادث تتعلق بالقيود والتضييق على عمل المنظمات الإغاثية في اليمن والموظفين التابعين لها وحركة نقل المساعدات، مشيرةً إلى أن تلك المضايقات تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية.

يشار إلى أن عدداً من المنظمات الأممية والإنسانية خفضت العام الماضي من نشاطها في اليمن بسبب القرارات الحوثية وعرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب اليمني.

إلى جانب ذلك، حذرت الأمم المنتحدة في تقريرٍ لها، من إعاقة الإجراءات الحوثية لعمل المنظمات الإغاثية، لا سيما وأنها مستمرة في فرض تلك القيود، عبر إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية

تزامناً، أصدرت الميليشيات قراراً اشترطت خلاله على اليمنيات العاملات وجود مرافق لهن للمرور على حواجز الحوثيين المنتشرة بين المناطق اليمنية، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات، بحسب ما كشف التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت خلال الأشهر القليلة الماضية، من دخول اليمن فعلياً إلى مرحلة المجاعة وسوء التغذية، لا سيما مع استمرار الحرب وانتشار الفقر والبطالة.

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