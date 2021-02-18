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الحياة في السعودية قريباً إلى طبيعتها.. نجاح كبير في احتواء الفيروس

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 4:55 مساءً
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في السعودية

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في السعودية

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يبدو أن المملكة العربية السعودية وبفضل إجراءاتها الوقائية والاحتوائية في مواجهة فيروس كورونا، قد باتت على موعد حقيقي لعودة الحياة إلى طبيعتها في معظم الاراضي السعودية.

فقد أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، أن البلاد تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى ​الحياة​ الطبيعية، مؤكدة تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، بلغ إجمالي حالات الإصابة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح​ المضاد لفيروس كورونا.

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