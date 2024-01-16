الثلاثاء 4 رجب 1445 ﻫ - 16 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأردنية: إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول المساعدات إلى غزة

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء إن إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة مما يفاقم محنة الفلسطينيين.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية أن هذه العوائق تعني أنه لا تتم تغطية إلا عشرة بالمئة فقط من إجمالي احتياجات السكان الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة نيجيريا
نيجيريا.. ثمانية قتلى والعديد من المفقودين بعد غرق عبّارة خشبية
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني
رئيس وزراء كردستان العراق: المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
بشكل مؤقت.. إن.واي.كيه اليابانية تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
عناصر من القوات المسلحة المصرية
اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟
مقتل الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي
غزة تحت النار
بالفيديو.. حماس تبث تسجيلاً مصوراً تظهر فيه جثتا رهينتين إسرائيليتين