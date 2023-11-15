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الجيش الأردني: إصابة 7 من عناصر المستشفى الميداني بغزة

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2023 8:16 مساءً
مستشفى الميداني الأردني

مستشفى الميداني الأردني

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أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني اليوم الاربعاء، أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إلى المستشفى.

وقال المصدر إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وأضاف أن الجيش الأردني بدأ تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، مؤكداً مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

كذلك أشار إلى أن المستشفى سيستمر بأداء واجبه الإنساني.

من جانبها دانت الخارجية الأردنية اليوم الاربعاء، القصف الإسرائيلي بمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة الذي تسبب في إصابة 7 من كوادره.

 

 

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