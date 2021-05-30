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الخارجية الأردنية تعلن تفاصيل جديدة بشأن أردنيين احتجزتهما إسرائيل

30 - مايو - 2021
الخارجية الأردنية

الخارجية الأردنية

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قالت وزارة الخارجية الأردنية، أن القنصل بالسفارة الأردنية في تل أبيب زار يوم الأحد، الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل، مصعب الدعجة وخليفة العنوز.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن “القنصل اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما”.

وأضاف: الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوقهما القانونية والإنسانية، انسجاما مع القانون الدولي.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية احترام كافة حقوقهما، وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وشدد الفايز على أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الشابين الأردنيين، واللذين تسللا عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية؛ تعبيرا عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كانت السلطات الإسرائيلية وجهت للشابين تهمة الدخول إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بعمل إجرامي.

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