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الخارجية الألمانية لـ"صوت بيروت إنترناشونال": موقفنا واضح من البداية بشأن الاعتداء غير المبرر على أوكرانيا

10 - مارس - 2022
آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 3:05 صباحًا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات

المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس كوميتات، أن موقف الحكومة الألمانية فيما يخص الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا كان واضحاً من اليوم الأول، ونحن ندين بشدة هذه العمليات.

ولفت كوميتات في حديث لبرنامج بـ “30 دقيقة” على صوت بيروت إنترناشونال، إلى أنه من الواضح أن هناك أساسيات لدى الجانب الأوكراني فيما يخص المفاوضات والمطالب، ترتكز على ضرورة أن تتوقف روسيا عن الاعتداءات على الأراضي الأوكرانية قبل أي مفاوضات جدية.

كما أشار إلى أن السلطات الألمانية وبالتنسيق مع الحكومة البولندية رحبتا باللاجئين الأوكرانيين في بلديهما، فقد استقبلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 50 ألف لاجئ في الأيام الماضية، وللأسف نتوقع استقبال أعداد أكبر من اللاجئين في المستقبل.

كوميتات أضاف أن ألمانيا لديها علاقات جيدة مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولكن مع ذلك فإن المستشار الألماني على تواصل مستمر مع الرئيس الروسي وبوتين، وكذلك مع الرئيسين الصيني والفرنسي، حول الوضع السياسي في أوكرانيا.

مشيراً إلى أن ألمانيا قبل الحرب كانت ثاني أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، لذلك لديها دور سياسي واقتصادي.

وفيما يخص المساعدات الألمانية الإنسانية للبنان، أوضح أن التركيز اليوم هو على الوضع الصعب في أوكرانيا، ولكن الحكومة الألمانية تتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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