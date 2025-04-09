الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تعتزم تعديل منح لبرنامج الأغذية العالمي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع إلى العمل مع برنامج الأغذية العالمي لتعديل برامج المنح التي تمولها في ست دول على الأقل بعد إنهاء البرامج ثم إعادتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن عمل واشنطن على مراجعة وإعادة توجيه المساعدات الخارجية الأمريكية لا يزال مستمرا. ويؤكد التصريح ما ذكرته رويترز أمس الثلاثاء بأن الإدارة الأمريكية تحركت لإعادة ستة برامج مساعدات خارجية أمريكية للمساعدات الغذائية الطارئة بعد إلغائها في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في رد عبر البريد الإلكتروني “صحيح أن هذه البرامج أعيدت، لكن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتزم العمل مع برنامج الأغذية العالمي لتعديل المنح في لبنان وسوريا والعراق والأردن والإكوادور والصومال لتصبح أكثر توافقا مع أولويات الإدارة الأمريكية”.

ولم يتضح بعد طبيعة التعديلات التي تريدها واشنطن.

ولم يرد بعد برنامج الأغذية العالمي على طلب للتعليق.

وجاء في تقرير لرويترز يوم الاثنين أن إدارة ترامب قد أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة، منها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، يبلغ مجموعها أكثر من 1.3 مليار دولار.

وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أبلغته أنها ستلغي تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة، وحذر البرنامج قائلا “إذا تم تنفيذ هذا، فقد يمثل حكما بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة”

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء “نحن نشاطر برنامج الأغذية العالمي قلقه من تأثير هذه التخفيضات على بعض من أكثر الناس ضعفا في مواجهة الخطر في العالم، كثيرون منهم باقون بالكاد على قيد الحياة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن منح برنامج الأغذية العالمي التي أنهتها واشنطن، كما حدث في اليمن وأفغانستان، استندت “على مخاوف موثوق بها وراسخة” من أن الأموال استفادت منها طالبان والحوثيون المتحالفون مع إيران، وكلاهما تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “حتى الآن، أنهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أقل من 15 بالمئة من منح برنامج الأغذية العالمي التي كانت موجودة من قبل، ولدى الولايات المتحدة نحو 130 برنامجا نشطا مع برنامج الأغذية العالمي الذي ما زال شريكا مهما”.

وأضاف المتحدث أن البرامج الأخرى مع برنامج الأغذية العالمي التي ألغيت كانت تتعارض مع قائمة أولويات “أمريكا أولا” ولم تجعل أمريكا أقوى أو أكثر أمانا أو ازدهارا.

وهذا التقليص في المساعدات كان أحدث جولة من حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وألغت الإدارة مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني في إصلاح شامل قال عمال إغاثة إنه عرض أعمال توصيل المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة للخطر وألقى بجهود الإغاثة الإنسانية العالمية في دوامة الفوضى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن جميع القرارات التي اتخذها وزير الخارجية ماركو روبيو “تجري بالتشاور مع كبار قيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض”.