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الخارجية الأمريكية: اجتماع السبت سيكشف مدى جدية إيران

منذ 33 ثانية
مبنى الخارجية الأمريكية

مبنى الخارجية الأمريكية

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قالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت سيحدد مدى جدية طهران ولم تستبعد إجراء المزيد من المحادثات بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستقتصر على تلك المزمعة يوم السبت، قالت بروس “أعتقد أن ما سيحدث يوم السبت سيحدد ما إذا كان هناك المزيد. حاليا، هذا اجتماع مُرتب. إنه ليس جزءا من مخطط أو إطار عمل أوسع. إنه اجتماع لتحديد مدى جدية الإيرانيين”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع”.

وكانت أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على فرد وخمس كيانات مقرها إيران، بسبب دعمها لبرنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن العقوبات فرضت على الكيانات والفرد بسبب دعمهم للمؤسسات التي تدير البرنامج النووي في إيران وتشرف عليه، بما في ذلك شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية TESA التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI.

    المصدر :
  • رويترز

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