الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت لصحفيين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمرا مزمعا بشأن حل دولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

ومن المقرر عقد المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري في الأمم المتحدة.

وفي سياقٍ منفصل، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف -اليوم- إن واشنطن ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي وصفه بأنه يظهر عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في حين استدعت إسرائيل فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات.

وأضاف ويتكوف أنه تقرر إعادة فريقهم من الدوحة لإجراء مشاورات، معتبرا أن حماس غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء.

وعبر المبعوث الأميركي عن أسفه أن تتصرف حماس بهذه الطريقة التي وصفها بالأنانية، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان القطاع.

وكان ويتكوف وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية العمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة، مشيرة إلى تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.