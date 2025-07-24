الخارجية الأمريكية: تحدثنا مع الحكومة السورية بشأن وفاة أحد رعايانا هناك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، اليوم الخميس “إن الوزارة دعت إلى إجراء تحقيق فوري في وفاة مواطن أمريكي في سوريا في الآونة الأخيرة، وإنها أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية حول هذه القضية”.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن المواطن الأمريكي حسام سرايا توفي الأسبوع الماضي في منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وفي سياقٍ متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “لن تقف متفرجة” أمام ما يحدث للدروز في السويداء، وأكد أنه عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة.

وتطرق نتنياهو في كلمة مساء اليوم الخميس إلى عدد من القضايا، وتحدث عن أزمة الدروز في سوريا وقال “لن نقف متفرجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء.. علينا أن ننزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق وأن نحمي الدروز”.

وتحت ذريعة “حماية الدروز”، استغلت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو/تموز الجاري.

وتحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من “مجموعات خارجة عن القانون” وفق وصف الحكومة السورية.

إثر ذلك، شنّت إسرائيل ضربات على مقر هيئة الأركان وبجوار القصر الرئاسي في دمشق، وعلى أهداف “عسكرية” في السويداء، وطالبت بسحب القوات الحكومية من معقل الدروز.