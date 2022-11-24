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الخارجية الأمريكية تدعو لوقف فوري للتصعيد في شمال سوريا

منذ 13 دقيقة
نيد برايس

نيد برايس

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دعت الولايات المتحدة، الخميس، إلى “وقف فوري للتصعيد” في شمال سوريا، حيث تنفّذ تركيا منذ نهاية الأسبوع ضربات جوية طالت عشرات المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية التي تعد واشنطن داعمتها الرئيسة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لصحافيين “تحضّ الولايات المتحدة على وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا. نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة.. وتعرّض المدنيين والأفراد الأمريكيين للخطر”.

وتابع “نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب. لكننا في الوقت ذاته عبَّرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا” على مواجهة “تنظيم الدولة الإسلامية وعلى المدنيين على جانبي الحدود”.

وتشنّ تركيا منذ فجر الأحد حملة جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق قالت إنها تأتي ردًّا على هجوم بعبوة ناسفة في الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت حزب العمال الكردستاني الناشط في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف خلفه.

ونفى الطرفان الكرديان أي علاقة لهما.

وشكلت القوات الكردية رأس حربة في قتال تنظيم داعش في سوريا، بدعم مباشر من تحالف دولي بقيادة واشنطن.

ونفذت تركيا عشرات الضربات الجوية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا، طالت نقاطًا عسكرية ومنشآت نفط وغاز ومحيط مخيم يؤوي عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم الدولة الإسلامية.

وطال القصف التركي كذلك قاعدة مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي؛ ما عرّض “قوات وأفرادًا أمريكيين للخطر”، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي. كما استهدفت أنقرة مكتبًا لقوات سوريا الديمقراطية داخل قاعدة روسية.

وجدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكلام عن عملية برية محتملة في سوريا، فيما دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي موسكو وواشنطن إلى التدخل لمنع التصعيد.

وحذّر الكرملين تركيا من “زعزعة الاستقرار” في المنطقة.

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