الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على مسجد شيعي جنوبي أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانتها للهجوم على مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في تغريدة عبر “تويتر”، “ندين بشدة الهجوم على مسجد شيعي في قندهار اليوم، وهو ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر”.

وأضاف برايس، “نقدم تعازينا للضحايا وأسرهم. للشعب الأفغاني الحق في العيش والعبادة في سلام وأمان أيا كان الدين أو المعتقد الذي يختاره”.

We strongly condemn the attack on a Shia mosque in Kandahar today, the third such attack this month, and offer our condolences to the victims and their families. The Afghan people have the right to live and worship in peace and safety whichever religion or belief they choose.

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021