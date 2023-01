الخارجية الأمريكية تدين بـ"أشد العبارات" عمليات الإعدام في إيران

أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات السبت تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.

وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس “ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران”.

وكانت إيران قد نفّذت اليوم السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات، التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

We condemn Iran's sham trials & execution of Mohammad Mehdi Karami & Mohammad Hosseini in the strongest terms. These executions are a key component of the regime's effort to suppress protests. We continue to work with partners to pursue accountability for Iran’s brutal crackdown.

