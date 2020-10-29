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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثي على الرياض.. وتحذر طهران

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 5:22 مساءً
وزارة الخارجية الاميركية

وزارة الخارجية الاميركية

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أعلنت وازرة الخارجية الأميركية اليوم الخميس عن إدانتها للهجوم الذي شنه الحوثيون، الأربعاء، على العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الهجوم تم بدعم من إيران ويهدد المدنيين السعوديين.

ودعت واشنطن إيران إلى وقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في ما يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن.

وكان التحالف بقيادة الرياض، قد أعلن، الأربعاء، اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الطائرات كانت تستهدف “بطريقة ممنهجة ومتعمدة منشآت مدنية ومدنيين بالمملكة”، لكنه لم يذكر المناطق التي تم استهدافها.

وكانت السفارة الأميركية في الرياض حذرت رعاياها المقيمين في المملكة من احتمال تعرض الرياض إلى هجمات بالصواريخ أو المسيرات وحثتهم على البقاء في “حالة تأهب”.

 

The debris of ballistic missiles which Saudi-led coalition spokesman, Colonel Turki al-Malki, says were launched by Yemen’s Houthi group towards the capital Riyadh are displayed at a news conference in Riyadh, Saudi Arabia March 29, 2020. REUTERS/Ahmed Yosri

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