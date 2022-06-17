الخارجية الأمريكية ترحب بقرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق العضوين في حزب الله حسن مرعي وحسين العنيسي بالسجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، “يمثل هذا الحكم علامة بارزة طال انتظارها في السعي لتحقيق العدالة لشعب لبنان”.

وجاء الحكم على عميلي حزب الله لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي قتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، وجرح 226 شخصاً.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، إيفانا هردليكوفا، أنّ “غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها”.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس الماضي، حسن مرعي وحسين عنيسي. وفي الاستئناف أدينا خصوصا بالتآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل المتعمد.

وقالت هردليكوفا إن الرجلين كانا “يدركان تماما أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري” وآخرين.

وأشارت إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم “شديدة الخطورة” و”شنيعة تماما” أدت إلى “إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب”.

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل (من كندا) أن غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان حكمت على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد بتهمة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ولفت في بيان، الى أن “دائرة الاستئناف أصدرت اليوم 16 حزيران 2022، حكما بالإجماع على السادة مرعي وعنيسي بالسجن المؤبد عن كل تهمة أدانتهما بها. وهذه التهم هي:

* مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1)

* التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 6)

* التدخل في جريمة القتل عمدا (التهمتان 7 و8)

* التدخل في جريمة محاولة القتل عمدا (التهمة 9)

وأمرت دائرة الاستئناف بتنفيذ الأحكام بشكل متزامن”.

وقال فاريل: “شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم.

لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم”.

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”.