الخارجية الأمريكية: تصريحات شومر لم تصدر عن إدارة بايدن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الخميس إن الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكومة، وإن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة لا تشعر بإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال ميلر “هناك عدد من الأمور التي أردنا أن نرى إسرائيل تفعلها بشكل مختلف”.

ورفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال الحزب إن إسرائيل “ليست جمهورية موز” وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وأضاف بيان ليكود “خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.

وورد في البيان “من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب”.

كما رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال “نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية”.

وكان تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال اليوم الخميس إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح” وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.