الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الخارجية الأمريكية تعيّن دبلوماسياً مخضرماً لقيادة مركز تنسيق بشأن غزة

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 6:08 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها عينت اليوم الجمعة الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين قائدا مدنيا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي هناك.

وقالت الوزارة “سيكون السفير ستيفن فاجين القائد المدني لمركز التنسيق المدني العسكري الذي يدعم تنفيذ خطة الرئيس للسلام المؤلفة من 20 نقطة لقطاع غزة”.

وافتتحت القيادة المركزية الأمريكية المركز هذا الأسبوع، مع تعيين قائدها اللفتنانت جنرال باتريك فرانك قائدا عسكريا له.

ويشغل فاجين منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن منذ 2022، غير أنه يمارس مهامه من خارج البلاد التي تسيطر عليها حكومة الحوثيين التي لا تعترف بها واشنطن.

  • رويترز

