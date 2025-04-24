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الخارجية الأمريكية تكشف عن رئيس وفد المحادثات مع إيران في عُمان

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الخميس إن مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية مايكل أنطون سيرأس الوفد الفني في المحادثات مع إيران في عُمان يوم السبت، والتي سيشارك فيها أيضا المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وأضافت بروس للصحفيين في إفادة دورية أن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم أيضا إرسال فريق إلى إيران خلال أيام.

يذكر أن الرئيس ترامب حدد مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران، وأمر بحشد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تحسباً لفشل الجهود الدبلوماسية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يأمر ترامب بشن ضربة عسكرية أميركية على المنشآت النووية الإيرانية أو يدعم هجوماً إسرائيلياً.

بينما أفاد مصدران لوكالة أكسيوس أن عراقجي طرح اقتراح الاتفاق المؤقت، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ذلك في بيانٍ لها: “هذا ببساطة ليس صحيحًا ولا دقيقًا”. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

وسبق أن ذكرت أكسيوس أن الإيرانيين يدرسون اقتراح اتفاق مؤقت.

    المصدر :
  • رويترز

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