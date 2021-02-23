الخارجية الأمريكية: صواريخ إيران الباليسيتة ستُطرَح على طاولة المفاوضات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن “إيران لا تزال تنتهج سياسة الاختراقات”، مشدداً: “لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وقال برايس الثلاثاء إن “سياسة الإدارة الأميركية تصب في عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي”.

كما أضاف أن “المنظمة الدولية للطاقة الذرية تحقق في بعض القضايا ونطلب من إيران أن تتعامل معها”.

إلى ذلك أوضح أن “وضع قيود على برنامج طهران النووي سيتم عبر الدبلوماسية”.

وأكد قائلاً: “نريد الاجتماع مع الإيرانيين عبر دول مجموعة خمسة زائد واحد”، لافتاً إلى أن “برنامج الصواريخ الباليسيتة مطروح في المفاوضات”.