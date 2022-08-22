الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية: طلبنا من روسيا إعادة محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا

منذ 18 دقيقة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

A A A
طباعة المقال

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حذرت السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف في اجتماع في الأسبوع الماضي من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، وإنها طلبت من روسيا وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال المتحدث في بيان إن أنتونوف حضر إلى الوزارة يوم 18 أغسطس آب وإن الولايات المتحدة دعت روسيا خلال الاجتماع إلى “وقف جميع العمليات العسكرية داخل أو بالقرب من المنشآت النووية الأوكرانية وأن تعيد إلى أوكرانيا السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بعد تسريب فيديو لها.. كيف جاءت نتائج فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا؟
    اسقاط طائرة مسيرة شرق ليبيا
    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في شهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟