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الخارجية الأمريكية: مشاركة بيونغ يانغ بالحرب الأوكرانية غير مقبولة

منذ ساعتين
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بإنهاء نشر قواتها العسكرية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، معربة عن قلقها من “تورط بيونغ يانغ المباشر” في الصراع.

وقالت الوزارة في بيان خطي، إن الولايات المتحدة “ما تزال تشعر بقلق بالغ حيال تدخل كوريا الشمالية المباشر في الحرب”، مضيفةً: “يجب أن يتوقف نشر القوات الكورية الشمالية لصالح روسيا، كما يجب إنهاء جميع أشكال الدعم الذي تقدمه موسكو لبيونغ يانغ”.

وأشار البيان إلى أن الدول التي تساهم في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك كوريا الشمالية، تتحمل بدورها مسؤولية واضحة عن تداعيات الصراع.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أكدت في وقت سابق، أن لجنة الشؤون العسكرية المركزية لكوريا الشمالية صادقت لأول مرة على إرسال قوات إلى روسيا، بهدف “مساعدة القوات الروسية على استعادة منطقة كورسك من الجيش الأوكراني”، وفق الاتفاق الموقع بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الذي وقعته موسكو وبيونغ يانغ في يونيو/ حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ رسميًا في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 12 ألف جندي إلى روسيا في أعقاب توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع موسكو خلال عام 2024.

    المصدر :
  • الأناضول

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