الخارجية الأمريكية: نجاح مؤتمر حظر الانتشار سيساعد الحوار الروسي الأمريكي حول التسلح

قال توماس كانتريمان كبير المستشارين بمكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار بالخارجية الأمريكية، إن نجاح مؤتمر معاهدة حظر الانتشار سيساعد الحوار الروسي الأمريكي حول التسلح.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية، تعتقد أن عقد المؤتمر للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل ناجح في نيويورك، يمكن أن يعطي زخما للمفاوضات الأمريكية –الروسية حول مراقبة التسلح.

وأضاف كانتريمان، في إيجاز صحفي يوم أمس الخميس: “آمل أن تعطي النتيجة الإيجابية في نيويورك الشهر المقبل، بعض الزخم للمفاوضات الثنائية”.

ولكن كانتريمان، شدد خلال ذلك على أنه “لا يريد المبالغة”. وقال: “وهذا لا يغير بشكل جذري، حقيقة أن هذه المناقشات صعبة”.

وأكد المسؤول الأمريكي، على أن “النجاح والتوافق في المؤتمر سيعطيان بعض الزخم لمفاوضات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية”.