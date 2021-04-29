الخارجية الأمريكية: نحن على اتصال وثيق مع إيران حول الملف النووي

لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس انعقاد اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ورئيس الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن بلينكن التقى بالمسؤول الأمني الإسرائيلي في واشنطن.

وقال برايس، في تصريحات صحفية، “نحن على اتصال وثيق مع الجانب الإيراني حول الملف النووي ولا تأكيد لأي اجتماع بين وزير الخارجية الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي”.

وكانت رويترز قالت إن بلينكن التقى، الخميس، برئيس جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد وسفير إسرائيل في واشنطن.

ووفقا للوكالة أعرب المسؤولان الإسرائيليان عن “قلقهما العميق” إزاء الأنشطة النووية الإيرانية، نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن الاجتماع الذي عقد في واشنطن جاء بعد محادثات هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على حرية إسرائيل في العمل ضد إيران على النحو الذي تراه مناسبا.

وكان البيت الأبيض قال الأربعاء إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عبروا خلال اجتماع لهم في واشنطن يوم الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران في منطقة الشرق الأوسط يمثل “خطرا كبيرا”.

وتبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف بعض العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران لحث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015، وفق مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المداولات.

وتوافقت الأطراف المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران الثلاثاء على “تسريع” المفاوضات في فيينا لاحياء الاتفاق المهدد، وفق ما أفادت طهران.

وتنخرط الأطراف في اتفاق عام 2015 في مفاوضات منذ بداية الشهر في محاولة لإعادة الولايات المتحدة اليه.

والتقى ممثلون لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في أحد فنادق فيينا الفاخرة لأقل من ساعتين لإطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي يترأسها الاتحاد الأوروبي.