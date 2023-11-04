الخارجية الأمريكية: نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صاموئيل وربيرغ إن الولايات المتحدة تعمل “بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس”.

يأتي ذلك تعليقا على المطالب والضغوط المتواصلة على واشنطن لإجبار إسرائيل على قبول إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.

وأشار وربيرغ، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الرئيس بايدن والحكومة الأمريكية شاركوا بنشاط في الجهود الدبلوماسية للتوسط في صفقة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة.

وأضاف “نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخال الوقود إلى غزة من أجل المدنيين”.

لافتاً إلى أن المنظمات الإنسانية التي تعمل داخل غزة تحتاج إلى الوقود لتوزيع المساعدات الإنسانية، وبالطبع، الوقود مهم لتحلية المياه وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقديم الرعاية الطبية والأنشطة اليومية الأساسية للكثير من الناس في غزة.

وكشف عن أن المبعوث الأمريكي الخاص، السفير ساترفيلد، يعمل على معالجة بعض هذه المسائل المعقدة لضمان وجود أنظمة تسمح بالوصول إلى المساعدات الحيوية من الوقود مع منع قدرة حماس على تحويل الوقود.

معتبراً أن الولايات المتحدة تدرك أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليس لديهم علاقة بحماس ولا ينبغي أن يعانوا بسبب أفعال حماس.